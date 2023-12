LeBron James avverte: “Indisponibile se ci sarà l’esordio di Bronny a USC”

Nelle scorse ore Bronny James ha ricevuto l’ok dei medici per tornare a giocare dopo l’arresto cardiaco subito in estate. Il figlio di LeBron impiegherà ancora qualche giorno o settimana per recuperare la condizione fisica e quando sarà pronto esordirà al college con USC, University of Southern California. Oltre ad esprimere tutta la propria felicità per le condizioni in miglioramento del suo primogenito, LeBron James ha anche annunciato che sarà indisponibile per i Los Angeles Lakers, qualora una partita dei giallo-viola fosse in contemporanea con l’esordio di Bronny.

“Family over everything”, la famiglia prima di tutto, ha dichiarato James ieri notte dopo la sconfitta dei suoi Lakers contro i Thunder. La superstar di LA ha chiuso la partita con 21 punti, 12 rimbalzi e 6 assist. LeBron compirà 39 anni tra qualche settimana, ma nonostante l’età ha finora giocato 19 partite su 20.