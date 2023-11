Bentornato Bronny James! Ha l’ok dei medici per tornare a giocare

Bronny James potrebbe presto tornare in campo dopo uno stop che dura dall’estate per problemi cardiaci. Il primogenito di LeBron aveva avuto un arresto cardiaco durante un allenamento estivo, venendo trasportato d’urgenza in ospedale. Ora dopo i dovuti controlli e le terapie, Bronny ha ricevuto l’ok dei medici per tornare a giocare. Nei mesi scorsi il ragazzo, promessa della NBA (c’è chi parla anche di Lottery pick), aveva scelto USC per quello che probabilmente sarà il suo primo e unico anno in NCAA.

La prossima settimana, Bronny James riprenderà gli allenamenti con i Trojans e non appena avrà recuperato una buona condizione fisica potrà esordire. La famiglia James, in un comunicato ufficiale, ha espresso immensa gratitudine nei confronti del team medico che si è occupato del caso del ragazzo.

Just In: After recovering from a cardiac arrest in late July, USC freshman Bronny James has been cleared to make a full return to basketball. He will resume practice next week for Trojans and return to games soon after. Statement from James family spokesperson: pic.twitter.com/3aj490m6Fl

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 30, 2023