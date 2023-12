GAFFE INCREDIBILE di Adidas che insulta Kevin Durant su X

Qualche anno fa in NBA si era scoperto che Kevin Durant utilizzava (e forse lo fa ancora) un burner account, ovvero un account fake, con il quale rispondeva agli haters sull’allora Twitter. Oggi il social si chiama X e ad incappare in un caso simile è stato ancora KD, ma dall’altra parte della barricata. Il fenomeno dei Phoenix Suns ha commentato un video in cui Anthony Edwards, ad un evento Adidas, dichiarava che vorrebbe vedere le sue signature shoes indossate da Durant.

“Non mi vedrete MAI mettere un alluce dentro quelle scarpe!” ha commentato KD riprendendo il video postato dall’account Nice Kicks. Kevin Durant è infatti da sempre un atleta brandizzato Nike, competitor del brand tedesco.

Al post di Durant ha risposto Adidas, o meglio il social media manager di Adidas, il quale ha insultato il giocatore dei Suns. “Tanto ti ritirerai a breve, vecchietto” è stato il messaggio postato per errore dall’account X di Adidas, eliminato poco dopo.

Adidas has deleted their post about Kevin Durant 😳‼️ pic.twitter.com/ZklOf9zrMC — RapTV (@Rap) December 1, 2023

La gaffe è stata però evidente a tutti, parecchi utenti hanno fatto in tempo a fare uno screen e così lo stesso account del brand ha dovuto correggere il tiro scrivendo un altro commento e ironizzando. “Volevo inviare il commento dal mio burner account…” la pezza messa dal SMM. Onesto, non c’è che dire.

meant to send that from the burner account… — adidas (@adidas) December 1, 2023

