Polonara sul tumore: “Quando ho letto l’articolo su Acerbi ho capito”

Achille Polonara, nuovo lungo della Virtus Segafredo Bologna, ha parlato per la prima volta dopo l’operazione per l’esportazione di un tumore al testicolo ai microfoni del podcast delle VuNere, NONSOLOVIRTUS:

“Fare un allenamento con contatto è stato bellissimo! Speriamo che giorno dopo giorno farò meglio. Devo dire che pensavo molto peggio!”, ha detto subito Polonara.

“Come l’ho scoperto? Mi è arrivata una mail dalla procura federale antidoping a seguito di un controllo fatto dopo la finale di Supercoppa a Brescia. Avevo un paio di settimane per dimostrare che non fosse qualcosa di esterno ma che fosse qualcosa di prodotto dal mio corpo. Ero sicuro di non aver preso nulla di strano, ma mi sono preoccupato immediatamente perché poteva essere qualcosa di strano, di brutto. Ho girato tutto al mitico medico della Virtus e siamo andati in ospedale a fare un controllo. Nel frattempo mi ero messo a cercare su internet ‘HCG sugli atleti’ ed è venuto fuori un articolo su Francesco Acerbi, il difensore dell’Inter. Avevo capito che avrei potuto avere un qualcosa di simile al suo problema. Dopo nemmeno un secondo di visita mi hanno confermato che si trattava di un tumore e che era da esportare tramite un intervento chirurgico. Fortunatamente mi hanno tranquillizzato subito dicendomi che la mia vita non era in pericolo e tanto meno la mia carriera. Mi è dispiaciuto però perché ero appena arrivato alla Virtus dopo diversi anni di abboccamenti. Ma in quei casi la vita viene prima di tutto”.

Qui per ascoltare tutta la puntata di Dario Ronzulli e Achille Polonara.

