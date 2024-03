LEBRON JAMES è STORIA! 1° di SEMPRE a segnare 40.000 punti in NBA

Poco più di un anno dopo aver superato l’ormai mitico record di Kareem Abdul-Jabbar come miglior marcatore di tutti i tempi della NBA, la superstar dei Los Angeles Lakers ha scritto un’altra pagina di storia del basket. Sabato sera LeBron James è diventato il primo giocatore nella storia della lega a segnare 40.000 punti in carriera, raggiungendo questa soglia con un layup nel primo tempo della sfida tra la sua squadra e i Denver Nuggets, campioni in carica.

LEBRON JAMES REACHES 40,000 CAREER POINTS 👑 He’s the first player to EVER reach this mark 🔥

pic.twitter.com/XKxT1yBWUx — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 3, 2024

LeBron James è arrivato alla partita di questa notte con soli 9 punti dalla soglia dei 40.000 dopo un paio di uscite dominanti all’inizio della settimana. Mercoledì scorso è stato autore della più grande rimonta nel quarto quarto della sua leggendaria carriera, superando da solo i Los Angeles Clippers per 19 a 16 nell’ultima frazione e ottenendo una vittoria da manuale con 34 punti, 6 rimbalzi, 8 assist, 2 stoppate e un season-high di 7 triple a bersaglio.

Appena 24 ore dopo, James ha salvato i purple-and-gold da un’imbarazzante sconfitta contro i modesti Washington Wizards, mettendo a referto 31 punti, 4 rimbalzi e 9 assist, tra cui un’epica sequenza di due azioni nei tempi supplementari che comprendeva una stoppata in recupero subito dopo un tiro da tre punti.

