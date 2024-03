Kevin Garnett: “Nikola Jokic è più dominante di Wilt e Shaq!”

Nikola Jokic ha già vinto quasi tutto quello che un giocatore NBA potrebbe vincere durante la propria carriera (tranne l’MVP dell’All Star Game): due volte MVP stagionale, MVP della scorsa edizione delle Finals ed, ovviamente, l’anello di campione NBA conquistato con i suoi Denver Nuggets la scorsa estate; in questa stagione The Joker sta giocando l’ennesima stagione meravigliosa, con Denver che attualmente si trova al terzo posto ad Ovest con un record di 41 vittorie e 19 sconfitte, a una sola partita di ritardo dai Minnesota Timberwolves.

Kevin Garnett, che di MVP e anelli se ne intende, nell’ultima edizione del suo podcast, All The Smoke, ha parlato a lungo di Nikola Jokic, candidandolo per il terzo titolo di miglior giocatore stagionale: “La mia scelta per l’MVP è Jokic: Luka (Doncic) e Shai (Gilgeous-Alexander) sono dietro di lui ma nessuno sta facendo quello che fa Joker. Non è atletico, non salta, ma sta distruggendo qualsiasi record: ha una tripla doppia contro ogni squadra della Lega! In questo momento, Jokic è più dominante di quanto lo era Wilt Chamberlain! Per me viene prima di Wilt e Shaq! Non mi piace fare confronti, ma quello che sta facendo è incredibile, senza precedenti. Shaq non tirava da 3, non faceva assist dietro la schiena; quello che fa Jokic non l’ha mai fatto nessuno”.

