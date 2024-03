Dwight Howard approda a Porto Rico e sarà allenato da una leggenda!

Dwight Howard ha trovato finalmente squadra: dopo aver atteso per lungo tempo una chiamata dalla NBA, vestirà la maglia dei Mets de Guaynabo, squadra portoricana che milita nel massimo campionato nazionale, il Baloncesto Superior Nacional.

I Mets, con Dwight Howard in squadra, cercheranno di fare meglio della passata stagione quando, con un’altra ex stella NBA come DeMarcus Cousins nel roster, si fermarono alle semifinali: Superman avrà al suo fianco Rondae Hollis-Jefferson, visto brillare nell’ultimo edizione del Mondiale con la Giordania, e sarà allenato da una leggenda del basket di Porto Rico, ovvero quel JJ Barea che per anni ha calcato i campi NBA con le maglie dei Minnesota Timberwolves e soprattutto dei Dallas Mavericks.

L’ex centro di Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Houston Rockets, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Washington Wizards e Philadelphia 76ers, arriva a Portorico dopo l’esperienza a Taiwan con i Beer Leopards e a Dubai per un torneo con la squadra filippina degli Strong Athletics: il lungo classe 1985 non ha mai nascosto di voler tornare in NBA, ma nessuna franchigia ha evidentemente voluto puntare su di lui.

Puerto Rico C’MON 🇵🇷 whose jersey ya want to see me in?👀⬇️ pic.twitter.com/wkfTs0LcwD — Dwight Howard (@DwightHoward) March 2, 2024

Leggi anche:

Donte DiVincenzo: “Sono disponibile, da sempre sogno l’azzurro”

ASD GS Ens Varese: la squadra di basket sordi con uno sponsor PICCANTE