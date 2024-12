LeBron James IMPAZZISCE per le foto di sua moglie Savannah a Milano

LeBron James sarà ufficialmente conosciuto come il marito di Savannah James. La superstar dei Los Angeles Lakers probabilmente non sarebbe d’accordo, visto quanto adora la sua splendida moglie. Non c’è niente di male in una piccola dimostrazione pubblica di affetto, ma il 4 volte MVP potrebbe essere stato un po’ troppo sfacciato con il suo ultimo commento.

Savannah James ha attirato l’attenzione del marito quando ha postato su Instagram alcuni scatti che la ritraggono mentre sfoggia un look Dolce e Gabbana in giro per le strade di Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @mrs_savannahrj

La stella dei Lakers ha gradito un po’ troppo, pregando la moglie di tornare a casa con un commento piuttosto allusivo.

“Ok, ora ti stai solo mostrando! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Porta subito il tuo culo a casa e ottieni quello che non puoi ottenere in Europa! 😜😈”, ha commentato LeBron James.

I tifosi dei Lakers hanno risposto al commento di LeBron con un misto di divertimento e sconcerto per le parole di King James sulla moglie Savannah. Non si può negare che i due rappresentino la coppia di potere per eccellenza dell’NBA.

