Charles Barkley rivela perché non gli piace il dibattito tra Jordan e LeBron su chi sia il GOAT

L’annoso dibattito su chi sia il più grande giocatore di basket di tutti i tempi o l’abbreviazione GOAT tra Michael Jordan e LeBron James sarà oggetto di discussione per sempre. Una persona che ha espresso la propria opinione in merito al LeBron o Jordan è stato l’ex cestista e analista NBA Charles Barkley.

Ha dato una risposta che forse non ci si aspettava, ovvero che non gli piace la discussione perché è “giornalismo debole”. Charles Barkley ha detto che entrambi i giocatori sono “grandi”, anche se ha avuto l’esperienza di affrontare Jordan quando entrambi erano nella lega allo stesso tempo e non LeBron, secondo lo show “The Steam Room” con il collega Ernie Johnson.

“Sono rimasto un po’ scioccato l’altra sera quando Ernie Johnson ha detto questa statistica. Non entro nel dibattito tra Michael e LeBron perché penso che sia un giornalismo debole quando i ragazzi in televisione, alla radio cercano di convincere gli sciocchi a definire l’ordine, sono entrambi grandi, grandi, grandi, grandi, grandi, grandi, Michael Jordan è il miglior giocatore di basket contro cui ho giocato nella mia carriera”.

"I don't get into the debate between Michael [Jordan] and LeBron [James] because I think it's weak journalism when guys on TV and radio try to get fools to call in the order. They're both great."

