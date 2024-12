EA7 Milano, Ettore Messina aggiorna sulle condizioni di Leandro Bolmaro e Josh Nebo

L’Olimpia EA7 Milano ha perso la seconda partita di fila in campionato, cadendo in casa nel derby d’Italia contro la Virtus Bologna. Al termine di una gara difficile, in cui la sua squadra ha soprattutto inseguito, Ettore Messina in conferenza stampa ha parlato degli assenti. Contro Bologna infatti mancavano Leandro Bolmaro, Josh Nebo e Fabien Causeur, quest’ultimo tenuto a riposo dopo gli impegni di EuroLega.

Bolmaro è out dal 15 novembre, mentre Nebo addirittura dal 31 ottobre. “Senza Bolmaro andiamo in difficoltà dal punto di vista fisico sul perimetro. Se tutto va bene, ha concluso il periodo di allenamenti individuali e dalla prossima settimana tornerà ad allenarsi con la squadra. Nebo farà dei test lunedì, che speriamo chiariranno i tempi di recupero. Sta migliorando, ma dobbiamo aspettare i risultati dei test” ha dichiarato Messina.