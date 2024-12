Lakers e Clippers hanno giocato in casa la stessa sera 25 anni dopo l’ultima volta

I Los Angeles Lakers e i Los Angeles Clippers hanno condiviso un’arena per diversi anni. Tuttavia, con la costruzione dell’Intuit Dome da parte di Steve Balmer, i Clippers hanno ora la loro casa. Questa sera, infatti, i Lakers e i Clippers hanno giocato in casa nella stessa serata per la prima volta dal 1999.

I Clippers hanno affrontato i Rockets all’Intuit Dome. Mentre i Lakers hanno ospitato e battuto i Trail Blazers alla Crypto.com Arena. Per coincidenza, l’ultima volta che le due squadre hanno giocato in casa nella stessa serata è stato il 5 maggio 1999, e anche in quel caso i Lakers hanno affrontato i Trail Blazers, mentre i Clippers hanno affrontato i Sonics.

I Clippers si trasferirono a Los Angeles nel 1984 e iniziarono a giocare alla Los Angeles Memorial Sports Arena. L’edificio era stato sede dei Lakers negli anni Sessanta. Negli anni ’90 la squadra stava per trasferirsi ad Anaheim, ma l’ex proprietario Donald Sterling, caduto in disgrazia, bloccò l’accordo.

I Clippers, insieme all’altra squadra di L.A., si trasferirono allo Staples Center nel 1999. Ai Lakers, che all’epoca si stavano trasferendo dal LA Forum, fu data la priorità di programmazione rispetto ai Clippers. In seguito, i Clippers avrebbero ottenuto una programmazione più favorevole quando, a metà degli anni 2010, erano una squadra di maggior successo rispetto ai Lakers.

