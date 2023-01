LeBron James – Jayson Tatum, botta e risposta sulla svista arbitrale che ha deciso Celtics – Lakers

Non accennano a placarsi le polemiche sul mancato fallo fischiato a Jayson Tatum su LeBron James nel finale di Boston Celtics – Los Angeles Lakers.

Un errore arbitrale che ha mandato LBJ su tutte le furie e spinto anche Patrick Beverley a una protesta piuttosto singolare. L’episodio è stato oggetto di commenti anche sui social.

LeBron ha pubblicato su Instagram un fermo immagine in cui si vede chiaramente la mano dell’avversario sul suo braccio, ha taggato Tatum e ha scritto “Stoppata buona” insieme a sei emoji che esprimono perplessità.

La star dei Celtics l’ha presa a ridere e ha ricondiviso la story, scrivendo “Una serata sfocata”, alludendo alla svista arbitrale per poi congratularsi con LeBron (“Grande partita, campione”).

This LeBron and Tatum exchange about last night 😅 pic.twitter.com/o5CLoNSMif

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 30, 2023