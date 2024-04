Kevin Porter Jr. torna a giocare, ma non in NBA… il suo futuro è in Grecia!

Gli Houston Rockets e i Cleveland Cavaliers si sono comportati bene nell’ultimo anno. Una delle due squadre sta lentamente salendo per infrangere i sogni di un incontro tra LeBron James e Steph Curry al Play-In NBA, mentre l’altra si trova comodamente al terzo posto nella classifica della Eastern Conference. Tuttavia, un giocatore che ha assistito all’ascesa di queste squadre non ha mai potuto vivere i loro picchi. Si chiama Kevin Porter Jr ed è ora in procinto di unirsi alla Greek Basket League.

La scorsa stagione Kevin Porter Jr. ha dovuto affrontare molti problemi. Ha dovuto affrontare problemi di efficienza sul campo e ha dovuto affrontare anche le accuse di aggressione da parte della sua ragazza. Da allora i Rockets lo hanno mandato agli Oklahoma City Thunder. Il General Manager Sam Presti non sapeva cosa fare di lui, tanto da spingere la squadra a rinunciare al giocatore. Tutte le speranze di tornare a giocare a basket da professionista sembravano essere state gettate dalla finestra. Una buona notizia ha poi colpito Kevin Porter Jr.

L’ex guardia dei Rockets e dei Cavaliers è ora destinato alla Greek Basket League. Kevin Porter Jr. si unirà al PAOK per il resto della stagione, secondo quanto riportato da Shams Charania e Kelly Ilko di The Athletic. Porter giocherà per la nona squadra del campionato. Il PAOK ha ottenuto finora solo otto vittorie e spera di raggiungere un risultato tale da superare in classifica squadre importanti come Panathinaikos e Olympiacos.

