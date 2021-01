Nella gara della scorsa notte contro i San Antonio Spurs, vinta 103-109, LeBron James ha fatto registrare la prima tripla doppia della sua stagione con 26 punti, 11 rimbalzi e 10 assist.

LBJ ha messo a referto la 22ª tripla doppia, all’alba della terza stagione con la maglia dei Los Angeles Lakers. In questo modo si è piazzato al terzo posto in questa classifica relativa alla franchigia californiana, superando Kobe Bryant che in 18 stagioni ne aveva fatte registrare 21. Ora LeBron ha messo nel mirino il secondo in graduatoria, Elgin Baylor, a quota 24: ragionevolmente il Re può superarlo già durante questo campionato. Il primato, invece, è lontanissimo e saldamente in mano a Magic Johnson che ne ha griffate addirittura 138, avendo giocato tutta la carriera in gialloviola.

Per quanto riguarda la classifica assoluta della NBA, James occupa il quinto posto: davanti a lui Oscar Robertson (181), Russell Westbrook (150), lo stesso Magic Johnson (138) e Jason Kidd (107).

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.