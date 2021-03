LeBron si fa male, Gallinari e Collins trascinano Atlanta al successo sui Lakers

Ottava vittoria di fila per gli Atlanta Hawks che passano anche allo Staples Center, battendo i Los Angeles Lakers 94-99.

Decisivo l’infortuno di LeBron James nel secondo periodo, anche se gli ospiti si erano comunque fatti preferire specialmente grazie a Collins. Dall’altra parte i gialloviola restano a contatto con una fiammata di Matthews e lo stesso LBJ, chiudendo il primo tempo sul 52-53.

Al rientro in campo Young comincia a cercare anche la gloria personale propiziando il break di 11-0 che vale prima fuga del match. Di fatto Atlanta non si volterà più indietro, anche perché nel quarto periodo Gallinari sale in cattedra con il tiro dall’arco. L’ottimo Harrell ci prova fino alla fine e firma il -7 a 2′ dalla fine, risponde il Gallo con la tripla che di fatto chiude i giochi.

Ai Lakers, già privi di Davis e poi senza James, non bastano i 16 (ma con 4/15 al tiro e 6 palle perse) di Schroder, né i 23 di Harrell o i 12 di Morris. I gialloviola pagano anche le seratacce di Caldwel-Pope (0) e Kuzma (8), dall’altra parte decisivi Collins (27+16) e Gallinari (18 con 4/6 dall’arco), oltre alla doppia doppia da 14 e 11 assist di Young.

STATISTICHE COMPLETE

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.