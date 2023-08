L’Egitto porta a casa almeno una vittoria, vittoria dilagante contro il Messico

Egitto – Messico 100-72

(30-16; 29-19; 18-21; 23-16)

In una gara senza nulla da perdere tra due nazionali già eliminate, Egitto e Messico giocano per l’onore dando vita a una gara divertente: il ritmo è alto sin dai primi minuti, con i Faraoni che trovano il primo mini-allungo sul 18-12 con Amin alla testa dei suoi. I sudamericani faticano a sfondare, affidandosi esclusivamente a giocate individuali, mentre il movimento di palla e le versatili soluzioni permettono agli uomini di Rana di chiudere la prima frazione alla grande sul 30-16. Gli africani non smettono di correre toccando anche i 20 punti di vantaggio in un roboante parziale di 16-0: Cruz e Ibarra predicano nel deserto, mentre gli avversari dilagano verso il 59-35 che chiude i primi 20 minuti.

La ripresa è una pura formalità per l’Egitto che nella seconda parte di gara controlla senza mai rischiare, con il Messico incapace (anche con diverse soluzioni su ambo i lati del campo) di ribaltare il trend della gara. Finisce 100-72.

EGITTO: Amin 22, Gardner 20, Marei 16

MESSICO: Cruz 21, Ibarra 21, Stoll 11

IMMAGINE IN EVIDENZA: fiba.basketball