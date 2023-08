La Repubblica Dominicana soffre, ma grazie a Feliz supera l’Angola

Angola 67 – 75 Repubblica Dominicana

(11-20 / 21-17 / 18-12 / 17-26)

Avvio equilibrato, con l’Angola che non lascia scappare la Repubblica Dominicana. Tanti contatti vicino al ferro e qualche parola di troppo generano il primo problema per la squadra di Nestor Garcia: tre falli (di cui un tecnico) in meno di 5 minuti per Karl-Anthony Towns. La partita è molto spezzettata: 9 falli commessi dall’Angola, 7 dai dominicani. Lester Quiñones ne segna sei in fila per il +10, Bruno Fernando fa 1/2 dalla lunetta e dopo 10 minuti è 11-20.

Prova a scappare la squadra del “Che” Garcia con Feliz che prima segna da tre punti e poi trova Delgado che chiude un gioco da tre punti. Childe Dundão scuote l’Angola: palla rubata, contropiede e 2+1 che vale il -10. La squadra di Claros Canal si riporta a -8, ma perde uno dei suoi pilastri ovvero Bruno Fernando per una brutta storta alla caviglia. Botta e risposta tra Peña e Dundão da tre punti, poi arriva il primo squillo di Montero che si butta dentro e riporta i suoi sopra di 10 lunghezze. L’Angola non molla: parziale di 7-2, con le due rispettive stelle (Towns e Fernando) a sedere. Si va negli spogliatoi sul 32-37.

In apertura di terzo quarto si rivede Karl-Anthony Towns che si mette subito al lavoro segnando la tripla del +8 e stoppando un claudicante Bruno Fernando. Towns esagera e sfonda su Kokila, commettendo così il 4° fallo e lasciando il campo dopo solo 1 minuto e mezzo. L’Angola si rifà sotto di nuovo con Fernando, ma anche al lungo degli Hawks viene fischiato il 4° fallo. Dundão alza per Bango che inchioda il -2, arriva però immediata la risposta di Mendoza. La Repubblica Dominicana non segna più, mentre dall’altra parte Bango fa 2/2 dai liberi e poi magia di Dundão che allo scadere dei 24″ segna, in terzo tempo, da tre punti per il +1. Con un parizale di 13-6 negli ultimi 5 minuti, a fine terzo quarto il punteggio è 50-49 Angola.

Feliz ne fa 6 in fila e i dominicani tornano avanti di un possesso pieno. Ingenuità di Bruno Fernando che commette il suo ultimo fallo e lascia la partita a 5′ dalla fine, regalando due liberi a Feliz. Silvio de Souza è il go to guy di Angola: dal post basso tiene lì i suoi compagni, ma anche lui è impreciso dalla lunetta (15/28 di squadra dai liberi per Angola). Feliz fa +4 a 60″ dalla fine, poi Towns dalla lunetta non sbaglia e ora la Repubblica Dominicana vede a linea del traguardo. Goncalves fa 0/6 da tre e Montero coi liberi chiude i conti. La Repubblica Dominicana vince 67-75. Towns e compagni passano come primi in classifica e imbattuti il girone A.

I MIGLIORI

Angola: Silvio de Souza 19; Bruno Fernando 13

Repubblica Dominicana: Andres Feliz 17; Victor Liz 13

Foto: fiba.basketball