L’EuroLega cambia la regola dei challenge per gli allenatori

L’EuroLega cambierà la regola dei challenge per gli allenatori, come ha confermato l’allenatore dello Zalgiris Kaunas, Kazys Maksvytis.

Il tattico lituano ha rivelato che a partire dalla stagione 2023-24, gli allenatori saranno autorizzati a utilizzare due coach challenge invece di uno in EuroLega.

“Non ci sono cambiamenti fondamentali. Uno di questi sono i challenge degli allenatori: d’ora in poi potremo usare due challenge invece di una. Gli arbitri avranno meno opportunità di fermare il tempo, in modo che le partite non durino troppo”, ha aggiunto Maksvytis.

La scorsa settimana, l’EuroLeague ha anche introdotto una nuova procedura di arbitraggio. Prima di ogni partita, uno degli arbitri incontrerà i capitani delle squadre sul campo per discutere dell’incontro e dell’applicazione delle regole.

Nel corso di questi incontri, si potranno discutere domande sulle regole e qualsiasi altra informazione pertinente, e si ricorderà ai giocatori di giocare nel rispetto dello spirito delle regole e con un comportamento sportivo appropriato.

Stiamo a vedere come applicheranno questa regola i tecnici delle squadre e se questi challenge rallenteranno di molto il gioco oppure no. Si tratta di un esperimento, vediamo se avrà un esito positivo o meno.

