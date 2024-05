Udine senza tifosi contro Cantù, Pedone IRRITATO: “Io penserei a ciò che accade a Desio dopo l’aggressione a Lamb…”

Alessandro Pedone, Presidente dell’APU Udine, ha commentato la decisione dell’Osservario di sostanzialmente impedire ai tifosi friulani di venire in Brianza per gara-1 e gara-2 contro l’Acqua S.Bernardo Cantù, come riportato dal Messaggero Veneto questa mattina:

“Francamente non ci è dato a sapere perché l’osservatorio ha messo sotto la lente d’ingrandimento la tifoseria udinese, che non solo non ha convocato al tavolo tecnico la nostra società, ma nemmeno la Lega Nazionale Pallacanestro. La questura di Monza non ha fatto altro che confermare il provvedimento dell’Osservatorio, senza fornirci ulteriori soluzioni. Visti i fatti di un anno fa contro Pistoia e l’aggressione recente a Lamb, piuttosto che preoccuparmi dei tifosi di Udine penserei a quanto accade al PalaDesio… Non ci saranno nostri tifosi perché le disposizioni dell’Osservatorio non consentono sostanzialmente la trasferta, a meno che la società ospite non organizzi un proprio servizio d’ordine da Udine”.

Alessandro Pedone ha inoltre confermato che non ci saranno tifosi di Udine contro la Pallacanestro Cantù, che invece vedrà sugli spalti il ritorno dello storico capitano Nicolas Mazzarino, assente dall’Italia dal lontano 2013.

Diciamo che ci aspettavamo una serie molto calda tra due squadre che vogliono salire in Serie A. Questa decisione dell’Osservatorio infuocherà ancora di più l’ambiente e perciò ci attendono delle gare di un certo calore, agonistico e non solo.

Fonte: Messaggero Veneto

Leggi anche: Bronny James rivela il rating di 2K che crede sia giusto per lui