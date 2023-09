Il Cibona Zagabria è in serie guai e rischia di sparire per sempre

Il Cibona Zagabria è uno dei club storici del basket europeo, senza dubbio il più importante del panorama croato. Nato nel 1976, il Cibona ha vinto 20 campionati croati, 9 Coppe di Croazia (l’ultima proprio quest’anno) e 2 Coppe dei Campioni, nel 1985 e nel 1986, ai tempi di Drazen Petrovic. Eppure nonostante la gloriosa storia ora il club rischia di sparire per sempre a causa di serissimi problemi economici. Attualmente il conto bancario della squadra è bloccato a causa di mancati pagamenti, per questo motivo per legge il Cibona è considerato in bancarotta.

La squadra di Zagabria ora ha 45 giorni per tentare di convincere le istituzioni che la proposta di trasformarsi in una società per azioni riuscirà nell’impresa di traghettarla fuori dalla crisi. Una missione non semplice. Nel frattempo, a causa di questi problemi, il Cibona non si è potuto iscrivere al campionato croato, al momento conta solo 5 giocatori professionisti sotto contratto ed è in dubbio anche il futuro in Lega Adriatica. Il campionato dell’Est Europa non è ufficialmente riconosciuto dalla FIBA, quindi ha maggiori libertà da questo punto di vista.

I problemi economici proseguono ormai da mesi: nella scorsa stagione i giocatori avevano anche indetto uno sciopero a causa dei mancati pagamenti. Ora però per il Cibona Zagabria sembra essere davvero arrivato il capolinea.

Fonte: Sportske Novosti