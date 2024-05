Un tifoso del PAOK ha SPUTATO IN FACCIA a Mathias Lessort

Il Panathinaikos AKTOR Atene ha vinto la serie dei quarti di finale dei playoff greci contro il PAOK per 2 a 0 con un successo ottenuto al tempo supplementare nella seconda gara della serie che si è svolta sul parquet del PAOK a Pylaia, Salonicco. La fine della gara tra Pana e PAOK è stata seguita da una forte tensione che si è acuita quando Mathias Lessort si è avvicinato a un suo amico seduto sugli spalti. La persona che il big man francese voleva salutare è un tifoso del Partizan, che ha un legame speciale con i tifosi del PAOK. Tuttavia, mentre Lessort si avvicinava agli spalti, un tifoso gli ha sputato in faccia.

Secondo SDNA, l’incidente è proseguito dopo che i tifosi del Partizan, che Mathias Lessort è andato a salutare, sono stati aggrediti da altri tifosi del PAOK sugli spalti.

Come sempre, questo è uno di quegli episodi che non vorremmo mai a vedere in un’arena di basket. Ma purtroppo a volte capitano. La speranza è che questi tifosi vengano individuati e vengano bannati a vita dai palazzetti greci e non solo. Perché, come sempre, tifare è un conto, andare oltre qualsiasi limite ragionevale, è un altro.

