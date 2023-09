Serge Ibaka spiega perché ha deciso di unirsi al Bayern Monaco

Poco prima dell’inizio della stagione del club, il Bayern Monaco ha effettuato uno degli acquisti più interessanti della stagione, Serge Ibaka. Il veterano ha ora spiegato la sua decisione di unirsi alla squadra tedesca.

In una speciale conferenza stampa con i media locali, Ibaka ha parlato del motivo per cui ha scelto il Bayern come destinazione della sua prossima carriera.

“Sono qui per giocare a basket perché sono un giocatore di basket. Amo questo gioco. Secondo, questa organizzazione ha una grande storia. Essere parte di questa organizzazione è una benedizione per me. Sono grato di essere qui e di lavorare con qualcuno che ho conosciuto in passato”, ha detto a proposito del Bayern e dell’allenatore Pablo Laso.

Quando gli è stato chiesto di approfondire il discorso, Serge Ibaka ha spiegato cosa vuole ottenere dall’esperienza al Bayern Monaco.

“Sono un vincente, questo è il motivo per cui sono qui. Non potevo rimanere negli Stati Uniti e aspettare che qualcuno mi ingaggiasse per stare in panchina. Non voglio questo. Sento di avere ancora molto basket dentro di me e voglio giocare ad alto livello, voglio vincere, questo è il mio lavoro. E il giorno in cui sentirò di non volerlo più fare, mi ritirerò. Sono qui per vincere e aiutare la mia squadra dentro e fuori dal campo, per essere un buon esempio, un buon professionista e un veterano per aiutare i giovani. È per questo che sono qui”.

