L’ex Agrigento Perrin Buford ha realizzato la miglior prestazione di sempre nel campionato giapponese

Nella stagione 2016-17 Perrin Buford era un rookie e giocava la sua prima stagione da professionista in Italia, in Serie A2 con Agrigento. In quell’annata l’americano risultò subito uno dei migliori giocatori del campionato con 17.5 punti e 8.1 rimbalzi di media, con i siciliani che fermarono la propria corsa al primo turno di Playoff. L’estate successiva Buford si trasferì in Australia, poi Turchia, Porto Rico, Russia, Spagna, di nuovo Turchia e nel 2020 l’approdo in Giappone, ai Shimane Susanoo Magic, dove tuttora gioca.

Ne parliamo perché ieri Perrin Buford ha realizzato quella che è probabilmente la miglior partita mai vista nel campionato giapponese, nel netto successo 111-82 contro gli Osaka Evessa. L’americano ha chiuso la sua gara con una tripla-doppia da 50 punti, 14 rimbalzi e 12 assist, 21/30 al tiro e un 71 di valutazione che è record del campionato.

I 50 punti di Buford non sono record per la B.League, il primato appartiene a Ryan Rossiter che nel 2018 ne mise 52. L’ex Agrigento in questa stagione sta mantenendo 22.4 punti, 8.9 rimbalzi e 7.7 assist di media, quella contro Osaka è la terza tripla-doppia della sua stagione e la seconda consecutiva.