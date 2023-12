CLAMOROSO! Andrea Trinchieri è il nuovo coach dello Zalgiris Kaunas: ecco i dettagli dell’accordo

L’allenatore della squadra di basket maschile lituana K. Maksvytis guida la squadra Zalgiris dall’aprile 2022.

“La decisione non è stata facile, ma ci sono arrivate entrambe le parti. Anche se un paio di settimane fa abbiamo dimostrato la fiducia nell’allenatore, recentemente il gioco e i risultati della squadra non hanno soddisfatto né lo staff tecnico, né la dirigenza del club, né i tifosi della squadra”, Paulius Jankūnas, direttore dello Zalgiris Kaunas, ha commentato la decisione.

Il nuovo timoniere dello Zalgiris, Andrea Trinchieri, ha allenato negli ultimi tre anni il Bayern Monaco. In precedenza ha allenato anche il Partizan di Belgrado, il Bamberg, l’Unics Kazan Unics, diversi club italiani e la squadra di basket maschile greca.

Lo specialista ha lavorato in EuroLeague per otto stagioni e nel 2021 e 2022, sotto la sua guida, il Bayern Monaco ha raggiunto i playoff di EuroLeague e una volta si è avvicinato alle Final Four.

Il contratto di Andrea Trinchieri con lo Zalgiris Kaunas è valido fino alla fine della stagione 2024-2025.

Fonte: ufficio stampa Zalgiris Kaunas

