L’ex Trieste Javonte Green torna a Chicago: durata del contratto e ruolo

La postseason è proprio dietro l’angolo in NBA e sembra che gli Chicago Bulls torneranno a giocare il Play-In Tournament. Un aspetto che renderà difficile la postseason per i Bulls è la profondità. Chicago ha dovuto affrontare molti problemi di infortuni in questa stagione e, per cercare di attenuare il colpo di quegli infortuni, hanno appena firmato Javonte Green con un contratto di 10 giorni.

“I Chicago Bulls hanno annunciato oggi che la squadra ha firmato un contratto di 10 giorni con la guardia/ala Javonte Green”, si legge in un comunicato stampa dei Bulls. “Green torna a Chicago dopo aver giocato 10 partite in questa stagione con i Santa Cruz Warriors, affiliata della G-League dei Golden State Warriors, dove ha segnato una media di 12,8 punti, 6,8 rimbalzi, 1,3 palle recuperate e 0,7 stoppate in 22.0 minuti a partita”.

The Chicago Bulls are signing guard Javonte Green on a 10-day contract, sources tell ESPN. Green — who played 113 games for the Bulls from 2020 to 2023 — played with Santa Cruz of G League this season. pic.twitter.com/OCiF5THDzR — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 22, 2024

Javonte Green non ha firmato un contratto di 10 giorni con i Bulls perché entrerà e diventerà una stella. Viene per fornire profondità e Donovan vuole che sia in grado di fornire anche un po’ di energia alla squadra.

“Gli ho parlato di questo. Deve solo essere pronto a giocare, entrare e fare quello che sa fare. Ha un motore, ha energia, e almeno l’anno scorso è stato abbastanza bravo con quella unità di partenza, a volte, semplicemente per il modo in cui ha giocato e quello che ha fatto. Ma voglio che esca e faccia quello che sa fare bene, e questo, penso, porterà energia al gioco”.