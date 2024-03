USA contro giocatori internazionali, Adam Silver pensa al nuovo All Star Game

Ormai da qualche anno si parla di una possibile rivoluzione dell’All Star Game, che non diverte più come prima a causa di una competitività sempre meno presente. Sarà compito di Adam Silver trovare un modo per dare nuova vita ad un evento che è sempre stato centrale nel mondo NBA, visto che non è bastata la richiesta fatta ai giocatori di impegnarsi di più.

Tra le tante idee che sono circolate in questi mesi c’è stata anche quella di, semplicemente, pagare un extra ai giocatori per renderla una partita competitiva. Una strada che non sembra al momento scaldare troppo. Silver, intervenuto sulla CNN, ha ammesso che un’opzione sul tavolo è quella di passare da un All Star Game tra giocatori della Eastern e della Western Conference ad una partita tra giocatori statunitensi ed internazionali.

Che un cambiamento di questo tipo aumenti la competitività non è ovviamente scontato, ma potrebbe stuzzicare l’orgoglio dei giocatori per in qualche modo affermare la supremazia del proprio basket su quello avversario. In questo modo avremmo una formazione con i vari LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry, eccetera contro una squadra sicuramente guidata da Nikola Jokic e Luka Doncic, ma non solo.

Ma Silver ha anche ammesso che forse abbiamo superato il periodo in cui l’All Star Weekend debba essere un evento competitivo, facendo l’esempio della sfida tra Curry e Sabrina Ionescu che probabilmente quest’anno è stata la sfida più interessante: “Forse dobbiamo sperimentare nuove cose, rendere l’All Star Weekend una vera celebrazione della pallacanestro. Penseremo anche all’opzione di giocare USA contro Internazionali”.