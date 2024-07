Johnathan Motley, Ben Bentil, Joe Ragland, Ish Wainright e ora Patrick Beverley? Come riportato da Tsibos, l’Hapoel Shlomo Tel-Aviv è seriamente interessato ad acquisire il 36enne veterano della NBA ed ex giocatore dell’Olympiacos, Patrick Beverley.

🚨 Hapoel Tel Aviv is seriously interested in Patrick Beverly. The American guard has previously worked with coach Dedas in Spartak, during 2011-12 season. pic.twitter.com/VmT9RDGFAq — Τsibos (@tsibos10) July 14, 2024

Se all’equazione aggiungiamo che Stefanos Dedas è al timone del club dell’Hapoel Tel-Aviv e il fatto che ha lavorato con Patrick Beverley allo Spartak San Pietroburgo durante la stagione 2011/12, ha ancora più senso che l’MVP dell’EuroCup 2012 possa trasferirsi all’Hapoel.

Beverley ha giocato per l’ultima volta con i Milwaukee Bucks, registrando 26 presenze in stagione regolare nella stagione 2023/24, con una media di 6 punti, 3,6 rimbalzi e 2,6 assist.

Lo specialista difensivo potrebbe quindi tornare in Europa dopo 12 anni di NBA, in cui ha giocato per Houston Rockets, LA Clippers, Minnesota Timberwolves, LA Lakers, Chicago Bulls e Philadelphia 76ers oltre che per i Bucks, accumulando 666 presenze in regular season, con una media di 8,3 punti, 4,1 rimbalzi e 3,4 assist.

È stato inoltre nominato nella NBA All-Defensive First Team nel 2017 e due volte nella Second Team (2014 e 2020).

Prima dell’NBA, ha vestito le maglie di Dnipro in Ucraina, Olympiacos in Grecia, prima di unirsi a Dedas nello Spartak San Pietroburgo.

