LeBron James il “Dittatore dell’NBA”: la PESANTISSIMA accusa di Enes Kanter

Discutendo della scelta di Bronny James da parte dei Los Angeles Lakers nel draft NBA 2024 e delle prestazioni deludenti nella NBA Summer League, Enes Kanter Freedom ha definito LeBron James un dittatore.

“Potrebbe essere un bravo giocatore, ma non è abbastanza bravo per giocare nella NBA. Il motivo per cui è stato arruolato è per LeBron. Il motivo per cui JJ Redick è l’allenatore è per LeBron”, ha detto Enes Kanter su LeBron James in un’apparizione su OutKick.

“Nessun altro giocatore vuole andare a giocare con LeBron. Quando la stagione dei Lakers fallisce, LeBron cerca di trovare un giocatore a cui dare la colpa e ha dato la colpa dell’intera stagione a Russell Westbrook, quindi non è un buon compagno di squadra. Ovviamente, gestisce i media e cerca di controllare questa narrazione, ma quando in realtà conosci e hai una conversazione all’interno della NBA e dei suoi giocatori, nessuno vuole giocare con lui”.

Freedom, 32 anni, è un veterano con 807 partite giocate in NBA. Dopo numerosi incidenti fuori dal campo, tra cui una critica pubblica al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, è fuori dal campionato dal 2022.

“Quando vedo un dittatore, lo riconosco. LeBron è letteralmente come il dittatore della NBA. Controlla i media, controlla la sua narrativa, se vai contro la sua agenda, vieni scambiato, lo sanno tutti”.