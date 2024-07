Virtus Bologna, Will Clyburn è un obiettivo concreto?

La Virtus Bologna è alla caccia di una guardia-ala piccola di un certo tonnellaggio, che potenzialmente possa sostituire sia Rihards Lomazs sia Ognjen Dobric, e Will Clyburn potrebbe essere il profilo giusto.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino di Bologna, l’americano ex Efes Istanbul è tornato a essere un obiettivo dei bianconeri, sul quale ci sono anche gli altri bianconeri di EuroLega, il Partizan Belgrado. Prima però bisogna risolvere il problema extra budget perché, senza questo aumento di capitale sul mercato, è impossibile pensare di poter prendere Will Clyburn per la Virtus Bologna.

Stiamo a vedere se ci sarà questo leggero aumento di budget per il classe 1990 che nelle ultime due stagioni ha vestito la la maglia dell’Anadolu Efes e ha chiuso l’ultima annata in EuroLega con 13,3 punti, 4,6 rimbalzi e 2,0 assist di media.

Oltre alla guardia-ala, alle VuNere manca anche un terzo lungo di livello, dopo che Trevion Williams si è accasato all’ALBA Berlino. In questo momento non stanno circolando nomi perché l’esterno è molto più importante rispetto al centro poiché il lungo sarebbe un complemento mentre la guardia-ala un titolare.

