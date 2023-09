Lillard e Antetokounmpo stanno già facendo la storia dell’NBA dopo questa trade

L’operazione che ha portato Damian Lillard ai Milwaukee Bucks, dove si unirà a Giannis Antetokounmpo, sta aiutando la squadra a raggiungere un livello che solo un’altra squadra ha raggiunto nella storia dell’NBA.

Secondo @EliasSports: Lillard e Giannis diventeranno i secondi compagni di squadra nella storia della NBA a giocare insieme dopo aver totalizzato 30 punti a partita nella stagione precedente. L’altro duo fu Jerry West ed Elgin Baylor, che segnarono 30 punti di media ciascuno nei Lakers del 1961-62 e rimasero insieme anche nel 1962-63.

According to @EliasSports:

Lillard and Giannis will become the 2nd teammates in NBA history to play together after each tallying 30 PPG in the prior season.

The other duo was Jerry West and Elgin Baylor, who each averaged 30 on the 1961-62 Lakers and ran it back in 1962-63. pic.twitter.com/aggwH7euMw

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 27, 2023