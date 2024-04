I Lakers SPEZZANO l’INCATESIMO Denver e vincono dopo 10 KO di fila!

Questa notte Los Angeles Lakers sono riusciti a vincere contro i Denver Nuggets per la prima volta dopo 10 sconfitte consecutive.

Hanno evitato di essere spazzati via e hanno interrotto la loro crisi contro i Denver Nuggets. LeBron James ha dato il meglio di sé e tutti i membri del supporting cast, insieme ad Anthony Davis, hanno dato il loro contributo per rimanere in vita. La prestazione è stata impeccabile, nonostante alcune strane impostazioni contro la squadra guidata da Nikola Jokic. Ora i tifosi iniziano a pensare che i Nuggets possano fare ciò che i Boston Celtics non sono riusciti a fare l’anno scorso, ovvero ottenere uno sweep inverso dopo essere stati sotto di tre partite.

Stiamo a vedere se i Nuggets chiuderanno i conti in gara-5 a Denver come tutti si immaginano oppure se i Los Angeles Lakers riusciranno a riportare la serie in California, sperando in un clamoroso colpo contro i campioni NBA in carica.

Gara-5 è fissata per la notte tra lunedì e martedì con palla a due alle ore 4 del mattino. LeBron James e i Lakers riusciranno a vincerne almeno un’altra con i Denver Nuggets?

