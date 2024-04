“LEBRON E LAKERS IN 7!”: i tifosi di Los Angeles credono nel MIRACOLO contro Denver

I Los Angeles Lakers di LeBron James ce l’hanno fatta! Hanno evitato di essere spazzati via e hanno interrotto la loro crisi contro i Denver Nuggets.

LeBron James ha dato il meglio di sé e tutti i membri del supporting cast, insieme ad Anthony Davis, hanno dato il loro contributo per rimanere in vita. L’esecuzione è stata impeccabile, nonostante alcune strane impostazioni contro la squadra guidata da Nikola Jokic. Ora, i tifosi iniziano a pensare che potrebbero fare quello che i Boston Celtics non sono riusciti a fare l’anno scorso, ovvero portare a termine uno sweep inverso dopo essere stati sotto di 3 partite.

Uno sweep al contrario?

La Crypto.com Arena non è stato l’unico luogo in cui si sono sentite dichiarazioni selvagge e cori da stadio dopo la vittoria dei Lakers. La natura internazionale del fandom dei Purple and Gold è stata messa in mostra dopo la vittoria in gara-4. Anche se le dichiarazioni potrebbero essere un po’ troppo ottimistiche.

“È la stessa energia. Lakers in 7”, è stato il sentimento che è riecheggiato in tutto il mondo quando è suonata la sirena finale.

Alcuni erano semplicemente felici che questa serie contro i Nuggets non fosse finita come la scorsa stagione: “NON È ANCORA FINITA. Non saremo spazzati via. LAKERS IN 7!!!”

Un comune denominatore tra tutti questi sentimenti è il ruolo cruciale di LeBron James: “Se c’è un uomo che può farlo, quello è LeBron. Lakers in 7”.

