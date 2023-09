Il Partizan Belgrado fa la STORIA dell’EuroLega! Mai venduti così tanto abbonamenti

I tifosi del Partizan Belgrado detengono i 10 migliori numeri di presenze nella storia dell’EuroLega. L’anno scorso il club ha venduto circa 11.500 abbonamenti. Quest’anno il numero è ancora più alto.

Il presidente del club, Ostoja Mijailovic, ha annunciato che il Partizan Belgrado ha venduto un numero record di 16.124 abbonamenti, riempiendo più dell’80% della Stark Arena, il più grande impianto coperto d’Europa. Si tratta di un nuovo record in EuroLeague.

“Una grande notizia per tutti i tifosi del nostro club. Oggi concludiamo la campagna abbonamenti. È un record per il nostro club e rimangono solo prenotazioni. Il Partizan ha venduto 16.124 biglietti. Hanno superato le aspettative nella parte del bilancio, con 690.000.000 dinari (circa 5,8 milioni di euro) come profitto”, ha detto Mijailovic. “Abbiamo lasciato un contingente di biglietti che possiamo vendere come biglietti giornalieri”.

Il Partizan giocherà la prima partita di EuroLeague della nuova stagione contro l’FC Barcelona il 17 ottobre.

Come potete immaginare, stiamo parlando di numeri folli e che solo a Belgrado e, forse a Kaunas, si possono fare. In verità però non siamo nemmeno troppo stupiti perché, dopo il mercato estivo e la passata stagione, era normale aspettarsi una grandissima affluenza di pubblico per il Partizan Belgrado in EuroLega.

Leggi anche: Lillard e Antetokounmpo stanno già facendo la storia dell’NBA dopo questa trade