Italia Cipro

L’Italia travolge Cipro e aspetta il verdetto di Spagna-Grecia

EuroBasket 2025 Home Nazionali
Alessandro SaracenoLascia un Commento su L’Italia travolge Cipro e aspetta il verdetto di Spagna-Grecia

L’Italia chiude la fase a gironi di EuroBasket 2025 con una netta vittoria contro Cipro per 89 a 54 e adesso resta in attesa del risultato di Spagna-Grecia, sfida decisiva per determinare la posizione finale degli Azzurri.

Partita a senso unico

Gli uomini di Gianmarco Pozzecco partono con la giusta intensità, dominando da subito la partita. Il parziale iniziale di 24-6 mette in discesa la serata azzurra, con Cipro incapace di tenere il ritmo dell’Italia.

Nel secondo periodo gli Azzurri abbassano leggermente i giri del motore (16-13), ma mantengono saldamente il controllo. Dopo l’intervallo, nonostante un terzo quarto più equilibrato (27-24), l’Italia rimane avanti in doppia cifra grazie al contributo offensivo di più giocatori. Nell’ultimo parziale (22-11) la squadra azzurra chiude definitivamente i conti, sigillando un successo mai in discussione.

I protagonisti

Diversi gli Azzurri in doppia cifra: Matteo Spagnolo e Simone Fontecchio 13 punti, Momo Diouf doppia doppia con 12 punti e 10 rimbalzi e Danilo Gallinari 12 punti, in crescita dopo le difficoltà iniziali del torneo. Per Cipro, già eliminata, si segnalano i 15 punti di Filippos Tigkas e i 10 di Darral Willis Jr.

Classifica e scenari

Con questo successo, l’Italia chiude il proprio girone con un bilancio positivo e resta in attesa del verdetto di Spagna-Grecia. Se la Spagna dovesse battere la Grecia, gli Azzurri chiuderebbero al primo posto del girone. In caso contrario, l’Italia sarebbe seconda, andando a incontrare Israele, che ha perso con la Slovenia e quindi che si è classificata terza nel girone D.

Italia a EuroBasket 2025: obiettivo ottavi

La vittoria contro Cipro dà fiducia a un gruppo che sta crescendo giornata dopo giornata. Pozzecco può sorridere per la distribuzione dei punti e per le buone risposte ricevute da giocatori come Diouf e Gallinari, fondamentali per dare profondità alla rotazione. L’Italbasket adesso guarda con attenzione al big match tra Spagna e Grecia per conoscere il suo cammino nella fase a eliminazione diretta di EuroBasket 2025.

Italia: SPAGNOLO 13, FONTECCHIO 13, DIOUF 12+10r, GALLINARI 12.

Cipro: TIGKAS 15, WILLIS JR 10, SIMITZIS 9.

QUI le stats complete del match.

Alessandro Saraceno
Latest posts by Alessandro Saraceno (see all)

Related Posts

Pozzecco Italbasket italia lettonia eurobasket 2025

Italbasket a EuroBasket 2025, arrivare secondi potrebbe voler dire un percorso IMPOSSIBILE

Alessandro Saraceno
sengun turchia

La Turchia fa lo sgambetto alla Serbia, Sengun sfiora un’altra tripla-doppia

Francesco Manzi
bonga germania

La Germania non fa prigionieri: annullato Markkanen, Finlandia al tappeto

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.