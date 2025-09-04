L’Italia travolge Cipro e aspetta il verdetto di Spagna-Grecia

L’Italia chiude la fase a gironi di EuroBasket 2025 con una netta vittoria contro Cipro per 89 a 54 e adesso resta in attesa del risultato di Spagna-Grecia, sfida decisiva per determinare la posizione finale degli Azzurri.

Partita a senso unico

Gli uomini di Gianmarco Pozzecco partono con la giusta intensità, dominando da subito la partita. Il parziale iniziale di 24-6 mette in discesa la serata azzurra, con Cipro incapace di tenere il ritmo dell’Italia.

Nel secondo periodo gli Azzurri abbassano leggermente i giri del motore (16-13), ma mantengono saldamente il controllo. Dopo l’intervallo, nonostante un terzo quarto più equilibrato (27-24), l’Italia rimane avanti in doppia cifra grazie al contributo offensivo di più giocatori. Nell’ultimo parziale (22-11) la squadra azzurra chiude definitivamente i conti, sigillando un successo mai in discussione.

I protagonisti

Diversi gli Azzurri in doppia cifra: Matteo Spagnolo e Simone Fontecchio 13 punti, Momo Diouf doppia doppia con 12 punti e 10 rimbalzi e Danilo Gallinari 12 punti, in crescita dopo le difficoltà iniziali del torneo. Per Cipro, già eliminata, si segnalano i 15 punti di Filippos Tigkas e i 10 di Darral Willis Jr.

Classifica e scenari

Con questo successo, l’Italia chiude il proprio girone con un bilancio positivo e resta in attesa del verdetto di Spagna-Grecia. Se la Spagna dovesse battere la Grecia, gli Azzurri chiuderebbero al primo posto del girone. In caso contrario, l’Italia sarebbe seconda, andando a incontrare Israele, che ha perso con la Slovenia e quindi che si è classificata terza nel girone D.

Italia a EuroBasket 2025: obiettivo ottavi

La vittoria contro Cipro dà fiducia a un gruppo che sta crescendo giornata dopo giornata. Pozzecco può sorridere per la distribuzione dei punti e per le buone risposte ricevute da giocatori come Diouf e Gallinari, fondamentali per dare profondità alla rotazione. L’Italbasket adesso guarda con attenzione al big match tra Spagna e Grecia per conoscere il suo cammino nella fase a eliminazione diretta di EuroBasket 2025.

Italia: SPAGNOLO 13, FONTECCHIO 13, DIOUF 12+10r, GALLINARI 12.

Cipro: TIGKAS 15, WILLIS JR 10, SIMITZIS 9.

QUI le stats complete del match.