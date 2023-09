L’Italia va ai quarti se… Tutte le ipotesi in vista dell’ultima giornata dei gironi ai Mondiali

La vittoria di Porto Rico contro la Repubblica Dominicana è un grande assist per l’Italia. Gli Azzurri sono padroni del loro destino: se vincono contro i portoricani, vanno ai quarti.

Il successo di Waters e soci contro la formazione allenata da Nestor Garcia scongiura l’ipotesi di un arrivo a pari merito fra tre squadre. L’Italia sarebbe matematicamente certa di un posto nei quarti di finale vincendo con Porto Rico, così come sarebbe sicura di essere eliminata in caso di sconfitta. L’Italbasket passa come prima nel girone (evitando, con tutta probabilità, l’incrocio con Team USA) se vince e la Serbia batte la Repubblica Dominicana, avendo lo scontro diretto a favore con i balcanici. Se, invece, i caraibici superano i serbi, l’Italia arriverebbe seconda, sempre a patto di battere Porto Rico.

Riassumiamo schematicamente i possibili casi.

W Italia e Serbia

1) Italia 4-1

2) Serbia 4-1

3) Porto Rico 3-2

4) Rep. Dominicana 3-2

W Italia e Rep. Dominicana

1) Rep. Dominicana 4-1

2) Italia 4-1

3) Serbia 3-2

4) Porto Rico 3-2

W Porto Rico e Serbia

1) Serbia 4-1

2) Porto Rico 4-1

3) Rep. Dominicana 3-2

4) Italia 3-2

W Porto Rico e Rep. Dominicana

1) Porto Rico 4-1

2) Rep. Dominicana 4-1

3) Italia 3-2

4) Serbia 3-2