La Lituania non si ferma più: Grecia travolta nell’ultimo quarto

LITUANIA – GRECIA 92-67

(20-20, 19-23, 23-15, 28-9)

Partono subito forte i Lituani con le realizzazioni in sequenza di Brazdeikis e Jokubaitis (7-0) ma la formazione ellenica risponde in maniera veemente con una pioggia di triple firmate da Walkup e Larentzakis che permettono di compiere il sorpasso (13-18); poi, le giocate vincenti dell’onnipresente Brazdeikis e l’ex ala dell’Olimpia Milano Kuzminskas portano il punteggio in perfetta parità sul finire della prima frazione (20-20). L’equilibrio permane sino alla metà del secondo periodo con botta e risposta da entrambe le parti, successivamente però gli uomini di Itoudis aumentando l’intensità in difesa e soprattutto il ritmo in fase offensiva provano a scappare con le triple messe a segno dal duo Papapetrou -Walkup chiudendo sul + 4 il primo tempo (39-43).

Il terzo quarto è ricco di emozioni con la Lituania che rientra sul parquet decisamente con un altro piglio: Jokubaitis, Brazdeikis e Normantas la lanciano addirittura sul 54-48 costringendo gli avversari ad aumentare i giri del motore per rimanere dentro la partita. I Greci riescono ad agganciarsi (54-54) grazie alle bombe del solito Walkup e Moraitis ma sul finire di periodo la schiacciata di Valanciunas e le triple realizzate da Bendzius e Motiejunas li ricacciano indietro (64-58). Nell’ultimo quarto (28-9) la Lituania affonda completamente la ‘precaria barca’ ellenica realizzando break devastanti grazie a percentuali incredibili dal campo (in totale questa sera 18/29 da 2p, 15/24 da 3p), fissando il punteggio sul 92-67. Sontuose le prestazioni di Jokubaitis e Bradzekis autori rispettivamente di 19 e 18 punti.

Tabellini

Lituania: Jokubaitis 19, Bradzeikis 18, Bendzius 15

Grecia: Walkup 21, Larentzakis 17, Papapetrou 9

Foto: fiba.basketball