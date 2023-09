Lituania inarrestabile: KO anche Team USA e primo posto nel girone

USA – LITUANIA 104-110

(12-31, 25-23, 28-17, 39-39)

Primo quarto da incubo per Team USA che viene colpito ripetutamente dalla contraerea da 3 punti lituana ad opera di Sederkeskis, Valanciunas, Jokubaitis e Kariniauskas (10-20). Gli uomini di Steve Kerr sono totalmente in bambola e allora la Lituania aumenta ulteriormente il vantaggio portandosi addirittura sul +19 sulla sirena della prima frazione di gioco (12-31). Anthony Edwards prova a dare una svegliata ai suoi realizzando ben 8 punti in sequenza ma gli avversari continuano a tenere altissima l’intensità di gioco specialmente nel pitturato sfruttando la fisicità del centro dei New Orleans Pelicans, Valanciunas; all’intervallo lungo gli USA sono ancora indietro di 17 lunghezze (37-54).

Al rientro dagli spogliatoi gli Stati Uniti rientrano in partita con prepotenza rifilando un parziale di 15-2 (52-56) firmato dall’inarrestabile Edwards, Brunson e Jackson JR che manda temporaneamente in tilt la formazione Lituania. Nei minuti finali di terzo periodo una tripla di Bendzius e 2 canestri consecutivi di Kuzminskas restituiscono un po’ di ossigeno ma Team USA ha ormai recuperato quasi tutto lo svantaggio (65-71). L’ultimo quarto è ad alto contenuto di spettacolarità: gli americani ci provano in tutti i modi per tentare l’agognato aggancio (90-98) ma la Lituania trova una bomba fondamentale con Dimsa che ricaccia indietro Team USA. Nell’ultimo minuto succede di tutto, con botta e risposta da entrambe le parti; gli Stati Uniti non sono mai domi ma i lituani riescono a conquistare una meritata vittoria grazie soprattutto ad una performance straordinaria nel primo quarto di gioco. Alla fine le percentuali dei baltici parlano di 14/25 da tre punti e 38/72 al tiro complessivamente.

USA: Edwards 35, Brunson 14, Bridges 14

Lituania: Kariniauskas 15, Kuzminskas 14, Valunciunas 12

Foto: fiba.basketball