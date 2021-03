L’MVP della regular season secondo James Harden? Facile: James Harden!

James Harden sta facendo cose fenmenali negli ultimi tempi con i Brooklyn Nets, soprattutto in assenza di Kevin Durant e Kyrie Irving. Tuttavia, non molti esperti lo hanno messo in cima alla lista dei candidati MVP di questa stagione. Per quanto riguarda The Beard, tuttavia, la sua legittimità come vero concorrente MVP dovrebbe essere fuori discussione.

“Mi sento come se fossi l’MVP. È così semplice. Non voglio parlare individualmente di me stesso, ma cerco solo di uscire ogni sera e dare ai miei compagni di squadra tutto ciò che posso portare al gioco”.

"I feel like I am the MVP" – James Harden pic.twitter.com/7zTAFGxcQ3 — Nets Videos (@SNYNets) March 27, 2021

James Harden ha disputato una prestazione degna dell’MVP con i Nets contro i Detroit Pistons, chiudendo con 44 punti, 8 rimbalzi e 14 assist, tirando 14 su 30 dal campo e 4 su 11 dalla distanza in 42 minuti. Ha davvero migliorato il suo gioco da quando si è unito a Brooklyn e continua a guidare il campionato negli assist con 11,2 a gara.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.