L’Olimpia Milano sospende le attività del proprio settore giovanile

La Pallacanestro Olimpia Milano, a seguito della situazione sanitaria locale, ha deciso per preservare la salute dei suoi ragazzi, delle famiglie e dello staff, di sospendere temporaneamente l’attività del settore giovanile e del minibasket, ad eccezione della squadra Under 18 impegnata nel campionato di Serie C Silver. L’attività proseguirà a distanza, mentre la società continuerà ad osservare la situazione nella speranza che le condizioni permettano quanto prima di riprendere gli allenamenti in condizioni di totale sicurezza.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.