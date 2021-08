L’oro olimpico Tamberi: “Quando vedo una palla da basket non resisto”

Gianmarco Tamberi, per tutti “Gimbo”, ha appena vinto la medaglia d’oro nel salto in alto maschile ma non ha mai nascosto che la sua più grande passione è il basket:

“Avrei voluto giocare a basket, poi, grazie a mio padre, ho scoperto il salto in alto. Quando vedo una palla da basket, non resisto, potreste tranquillamente trovarmi su qualche campetto a fare gare di schiacciate”.

Siamo contentissimi per Gianmarco Tamberi, super appassionato di basket NBA e adesso campione olimpico in carica. Siamo ancora più contenti perché ci è riuscito 5 anni dopo il suo bruttissimo infortunio che non gli ha permesso di essere a Rio de Janeiro nel 2016.

Non smetteremo mai di ringraziare Gimbo perché nobilita il nostro sport ogni volta che può, tant’è che ha anche esultato facendo il gesto del canestro dopo uno degli ultimi salti che gli hanno dato l’oro olimpico.