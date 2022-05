Luca Vitali lascia Napoli e firma ufficialmente con Cantù

Raggiunta la salvezza matematica lo scorso weekend, la GeVi Napoli lascia partire Luca Vitali per il finale di stagione. Il playmaker italiano, arrivato in Campania a gennaio, è stato annunciato come nuovo giocatore della Pallacanestro Cantù. I brianzoli hanno finito i visti per gli americani, così per i Playoff sono stati obbligati ad aggiungere un italiano. Vitali, in 13 partite con la maglia di Napoli, ha mantenuto 4.2 punti e 3.2 assist di media in LBA.

Cantù è tra le maggiori candidati alla promozione in Serie A, seconda nel Girone Verde dietro Udine. Al primo turno di Playoff, i brianzoli affronteranno Forlì che ha chiuso settima nel Girone Rosso. Di seguito il comunicato canturino:

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù è lieta di comunicare di aver ingaggiato l’atleta Luca Vitali, classe 1986, bolognese, di ruolo playmaker. 36 anni il prossimo 9 maggio, Vitali è un play di 201 centimetri con alle spalle una lunga e significativa carriera. Con la maglia della Nazionale italiana è al 29esimo posto all-time per presenze: 148 partite con la selezione maggiore, quarto giocatore in attività, dietro soltanto a Datome, Aradori e Belinelli; con i colori azzurri ha preso parte all’ultima edizione dei Mondiali, nel 2019, oltre all’Europeo del 2013. A Cantù ritrova il general manager Alessandro Santoro, con il quale aveva condiviso, dal 2016 al 2021, l’esperienza a Brescia.

LA CARRIERA

Nel corso della sua carriera, in Serie A, Vitali ha indossato le nove maglie diverse di Siena, Sutor Montegranaro, Olimpia Milano, Virtus Roma, Virtus Bologna, Vanoli Cremona, Reyer Venezia, Brescia e Napoli. Con la società partenopea, con cui ha conquistato la scorsa settimana la salvezza, il suo trascorso più recente. A queste tappe si aggiunge anche una breve parentesi all’estero, in Liga ACB, con il team spagnolo di Gran Canaria. Nel massimo campionato italiano, Vitali vanta quasi 500 presenze, più di 3500 punti realizzati e 1744 assist, secondo soltanto a Gianmarco Pozzecco in questa speciale classifica di tutti i tempi, a -28 dal primato. Suo il record individuale di assist in una singola partita, 18, raggiunto in due occasioni. Diverse anche le partecipazioni ai tornei internazionali per club con 66 presenze e 440 punti tra EuroCup ed EuroLega; in quest’ultima competizione vanta un massimo in carriera di 32 punti, realizzati con la maglia di Milano nel 2009.

«Avevamo promesso all’ambiente di non lasciare nulla di intentato – ha commentato il presidente di Pallacanestro Cantù, Roberto Allievi – e che avremmo preso un giocatore prima dell’inizio dei playoff, così è stato. Tutto questo va nella direzione di essere ancor più competitivi e di provare a giocarci tutte le chanches possibili per competere fino alla fine, provando a raggiungere il massimo del risultato che merita Cantù e i canturini; i nostri soci, gli sponsor e non certo per ultimo, tutti i nostri tifosi. Luca Vitali rispecchia tutto ciò che è presente nelle nostre aspirazioni. Un giocatore di grande importanza nazionale e di alto spessore tecnico, che sono certo contribuirà fattivamente al miglioramento del nostro gruppo, a cui vanno attribuiti i meriti per averci portato nel miglior modo possibile ai playoff, che ormai sono alle porte».

Luca Vitali, che ha scelto di indossare la maglia numero 7, verrà presentato alla stampa nella mattinata di domani. Ulteriori dettagli verranno comunicati ai media interessati.