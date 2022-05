La NBA ha preso la decisione che ci si aspettava riguardo Dillon Brooks, a causa del bruttissimo fallo che ha portato all’infortunio di Gary Payton II in Gara-2. La guardia dei Memphis Grizzlies sarà sospesa per una partita, salterà dunque Gara-3 che si disputerà al Chase Center di San Francisco la notte italiana tra sabato e domenica.

Sarà sicuramente un’assenza importante per Memphis, difensivamente oltre che per i 13.4 punti di media che Brooks sta segnando in questi Playoff. La sanzione decisa dalla NBA è coerente con quanto avvenuto già in questa stagione con Grayson Allen. Allora la guardia di Milwaukee era stata squalificata proprio per una gara dopo che aveva causato la frattura del polso di Alex Caruso. La Lega ha una mano particolarmente severa per quei Flagrant che portano a infortuni dei giocatori che li subiscono.

NBA announces Memphis Grizzlies guard Dillon Brooks will be suspended for Game 3 against the Golden State Warriors. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 5, 2022

Tra le sanzioni disciplinari decise dalla NBA c’è anche una multa di 25.000 dollari a Draymond Green per il doppio dito medio rivolto ai tifosi dei Grizzlies alla fine di Gara-2.

Warriors star Draymond Green has been fined $25,000 for his middle finger gestures to fans in Memphis on Tuesday night. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 5, 2022