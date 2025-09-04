Luka Doncic assente durante l’inno di Israele: poi spiega il motivo

Nel pomeriggio stava per nascere una polemica tra Luka Doncic e Israele: il talento sloveno, prima della partita di oggi, è infatti rientrato negli spogliatoi saltando tutte le presentazioni dei giocatori ed entrambi gli inni nazionali. Inizialmente qualcuno aveva interpretato il comportamento di Doncic come una presa di posizione contro Israele e quanto sta avvenendo ormai da due anni a Gaza.

In realtà, al termine del match, su precisa domanda Doncic ha spiegato il motivo della sua assenza: “Se ve lo state chiedendo, dovevo fare una cosa in bagno. Dovevo andare con urgenza, non potevo aspettare. Altrimenti non avrei mai saltato l’inno nazionale”.

Insomma, niente polemica, anche se Doncic ha comunque trovato il modo per fare male a Israele in campo: trascinando la sua squadra alla vittoria con una prova da 37 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, il suo terzo trentello in questo Europeo.

Foto: FIBA