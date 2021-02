Luka Dončić resta ottimista dopo la sesta frustrante sconfitta consecutiva di Dallas

La sconfitta di questa notte contro i Phoenix Suns ha segnato la sesta sconfitta consecutiva dei Dallas Mavericks. Piuttosto che sfogare la sua frustrazione, Luka Dončić ha scelto di rimanere ottimista.

I Mavs erano a pochi secondi dall’interrompere la loro serie di sconfitte di cinque partite, ma Devin Booker ha mandato in frantumi i loro cuori segnando una tripla quasi allo scadere. Anche se sarebbe stata comprensibile la lamentela di Dončić, lo sloveno ha scelto di prendere la strada di rimanere al fianco dei suoi compagni.

Luka: “We’ve got to stay positive. I think this is where you can see who we are, in the tough moments. We’re sticking together. I think the last two games were way better than before, and this is where the big things come together.”

— Callie Caplan (@CallieCaplan) February 2, 2021