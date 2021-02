Anthony Davis parla del futuro di Rajon Rondo: lo vedrebbe benissimo come coach NBA

Rajon Rondo si è fatto un nome come uno dei migliori generali di campo della NBA. Il playmaker degli Atlanta Hawks è in NBA da 17 stagioni ed è stato un livello d’élite per la maggior parte di quegli anni. Dopo aver vinto il suo secondo anello con i Los Angeles Lakers la scorsa stagione, Rondo ha consolidato il suo status diventando un grande leader e, se sceglierà di intraprendere una carriera da allenatore, il suo ex compagno di squadra, Anthony Davis, lo appoggerà.

Rondo e Davis si sono incontrati di nuovo per la prima volta lunedì, quando i Lakers hanno fatto visita agli Hawks. Dopo il successo, AD ha aperto i suoi pensieri sul futuro di Rondo quando lascerà l’NBA.

AD on if Rajon Rondo will become a coach: “That’s always been his dream to be a coach. … He’s a coach on the floor even when he’s not playing he’s coaching. … I can definitely see him being a head coach. I think that’s what he wants to do. … He’ll make one hell of a coach.”

— Ryan Ward (@RyanWardLA) February 2, 2021