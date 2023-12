Lundberg EROE della Virtus Bologna nel successo con il Barcelona

Virtus Segafredo Bologna – FC Barcelona

(18-24; 15-21; 23-16; 24-14)

Iffe Lundberg. Potremmo chiuderla qui. Il danese è stato senza dubbio l’uomo in più della Virtus Bologna contro l’FC Barcelona poiché ha segnato 21 punti in 19 minuti e mezzo, di cui 16 nell’ultimo periodo di gioco. Super prestazione anche di Daniel Hacket (14 e 6 assist) e di Tornik’e Shengelia (14 e 9 rimbalzi).

Nel primo tempo i blaugrana sembrano essere totalmente al comando, con un Willy Hernangomez in formato MVP. All’intervallo lungo una Virtus Bologna, che deve fare a meno di Alessandro Pajola per un problema fisico, è sotto 45 a 33. Il match sembra abbastanza indirizzato perché, se i catalani giocano in questo modo, è difficile competere per chiunque, forse nemmeno il Real Madrid riuscirebbe a fermarli in serate come questa.

Al ritorno dagli spogliatoi però la musica cambia. La difesa dei singoli e di squadra sale di livello e soprattutto Shengelia decide di cambiarsi e iniziare a giocare a pallacanestro. E il georgiano di quest’anno è immarcabile. All’ultimo pausa obbligatoria gli spagnoli sono sempre sopra ma di solo 5 punti, 61 a 56. Da sottolineare il rimbalzo offensivo di Bruno Mascolo che ha poi portato al tap-in di Shengelia, Mascolo che ha poi segnato nel quarto periodo il primo canestro della sua carriera in EuroLega alla suo esordio in EuroLega.

Nel quarto quarto c’è un solo uomo al comando: Gabriel Ifeanyi Lundberg, per gli amici “Iffe”. Il danese dimostra perché ha fatto di tutto per restare a Bologna quest’estate e ripete un quarto periodo del livello di quello giocato contro l’Olimpia Milano sempre in EuroLega. Nel finale punto a punto, Hackett prende un clamoroso sfondamento e dall’altra parte Lundberg la chiude con una tripla in faccia al lunghissimo Jan Vesely. Alla fine la Virtus Bologna ha sconfitto il Barcelona 80 a 75.

Virtus Bologna: Cordinier 10, Lundberg 21, Belinelli 8, Smith 0, Dobric 2, Mascolo 2, Cacok 6, Shengelia 14+9R, Hackett 14+6A, Mickey 8, Dunston 1, Abass 0. Luca Banchi.

Barcelona: De Silva 3, Pauli 0, Vesely 13, Brizuela 9, Nikolic 7, Satoransky 15, Hernangomez 15, Laprovittola 9, Abrines 6, Parker 4, Nnji NE, Rokubaitis 0. All. Roger Grimau.

