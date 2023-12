Shaquille O’Neal si esibirà come DJ in Romania nel 2024

Dopo i suoi giorni nell’NBA, l’Hall of Famer Shaquille O’Neal si è cimentato in diverse attività. Una di queste è esibirsi in festival musicali come DJ. Questa volta lo farà lontano dagli Stati Uniti.

Il festival musicale Electric Castle, che si tiene ogni anno nei pressi del castello di Banffy a 30 km dalla città di Cluj-Napoca in Romania, ha annunciato l’elenco degli artisti per l’edizione 2024 dell’evento.

Uno degli artisti principali è DJ Diesel, lo pseudonimo con cui si esibisce O’Neal. Il festival si terrà dal 17 al 21 luglio 2024.

Non sarà la prima volta che Shaq si esibirà sul palco di un festival musicale. Si è già esibito al Lollapalooza di Chicago, la prima volta nel 2019 e la seconda nel 2023. Nell’estate del 2022, Shaq è stato visto dietro al DJ set in Slovenia, in compagnia della superstar dei Dallas Mavericks, Luka Doncic.

Insomma, per un’esperienza veramente unica, prendete subito i biglietti e prenotate un B&B a Cluj-Napoca e vi divertirete per davvero!

Stiamo a vedere se magari esibirà anche in Italia. Sarebbe un qualcosa di pazzesco vedere DJ Diesel AKA Shaquille O’Neal in uno dei tanti festival musicali del nostro Paese.

Leggi anche: Tony Parker: “La scelta di Pozzecco? Ci serviva un elettroshock!”