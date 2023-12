Virtus Bologna-Barcelona, le pagelle: Lundberg IMMAGINIFICO, Shengelia e Hackett LEADER

La Virtus Bologna ha vinto contro il Barcelona grazie a un ottimo secondo tempo e soprattutto a un Iffe Lundberg clamoroso nel quarto periodo. Qui di seguito trovate le parole del big match tra la Virtus Segafredo Bologna e l’FC Barcelona.

Virtus Bologna

Isaïa Cordinier: 6,5. Prestazione solida del francese, che gioca poco nel quarto periodo ma è impossibile togliere dal campo questo Lundberg. Tutto sommato ha comunque messo il suo mattoncino in questo successo.

Iffe Lundberg: 8. 16 punti nel quarto quarto. 21 totali in 19 minuti e mezzo. Che cosa gli si può chiedere di più? Questa sera il danese è stato veramente pazzesco e merita senza ombra di dubbio il voto più alto di tutti.

Marco Belinelli: 5,5. Sparacchia (0/4 da due e 1/3 da tre) ma è comunque bravo a prendersi liberi e a chiudere con 8 punti a referto.

Ognjen Dobric: 5,5. In attacco può e deve fare di più ma è stato un fattore, seppur minimo, in difesa.

Bruno Mascolo: 6,5. Non è da tutti esordire in EuroLega, prendere un rimbalzo e segnare un canestro in così poco tempo a disposizione. Standing ovation meritata da parte di tutta la Virtus Segafredo Arena, nonostante l’1 su 3 al tiro.

Toko Shengelia: 7,5. Primo tempo abbastanza incolore ma poi nella ripresa mette gli scarpini e dimostra perché al momento lo consideriamo l’MVP della regular season di EuroLega. Chiude con 14 punti e 9 rimbalzi e un canestro in tap-in sulla sirena del terzo quarto che cambia l’inerzia della contesa.

Daniel Hackett: 7,5. Lo sfondamento sull’ultimazione difensiva delle VuNere è da cineteca del basket. In generale gioca una grande partita, peccato per quel tecnico superfluo, altrimenti avrebbe meritato anche lui mezzo voto in più come Lundberg.

Jordan Mickey: 6,5. Non ha i chili e i centimetri di Vesely però è molto bravo a sfruttare le sue qualità. Più che sufficiente per un titolarissimo di questa Virtus.

Bryant Dunston: 6,5. In difesa è un maestro, però in attacco è proprio nullo. Se avesse dato un minimo di supporto in più davanti, il suo voto sarebbe stato sicuramente più alto.

All. Luca Banchi: 7,5. La Virtus gioca benissimo e lui è il principale artefice di questo piccolo grande miracolo. Ora l’obiettivo è arrivare ai playoff senza passare dal play-in e sicuramente il ritorno nelle rotazioni di Achille Polonara lo aiuterà in questo sogno. Sempre se è il Polonara del Baskonia o del Fenerbahce, non quello dell’Efes o dello Zalgiris.

FC Barcelona

De Silva 5, Pauli SV, Vesely 7, Brizuela 6,5, Nikolic 6, Satoransky 7,5, Hernangomez 7, Laprovittola 6,5, Abrines 6, Parker 5, Nnaji SV, Jokubaitis 5. All. Roger Grimau 5,5.