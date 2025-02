Mac McClung ha vinto il suo terzo Slam Dunk Contest di fila

Non c’è stata storia nemmeno quest’anno: lo Slam Dunk Contest è un affare di Mac McClung. Il giocatore degli Orlando Magic, comparso solo in una partita NBA in questa stagione, è diventato il primo a vincere per 3 volte di fila la competizione nella storia della Lega.

McClung ha esordito con una delle migliori schiacciate viste negli ultimi anni, saltando una automobile e schiacciando in reverse, praticamente al primo vero tentativo. Poi un’altra clamorosa schiacciata, facendo un 180° a mezz’aria dopo aver saltato il ragazzo che reggeva il pallone. Due volte 50, quindi la finale contro Stephon Castle (eliminati invece Matas Buzelis e Andre Jackson Jr).

MAC MCCLUNG DUNKS OVER A CAR 🤯 OMG ‼️ pic.twitter.com/LmG6ODJSYy — Bleacher Report (@BleacherReport) February 16, 2025

In finale McClung ha fatto dimenticare subito una bellissima schiacciata di Castle “rivisitando” una delle schiacciate che fece Aaron Gordon nel 2016, saltando l’alzatore che girava su sé stesso con un overboard ma aggiungendo un ulteriore grado di difficoltà: schiacciando con due palloni.

MAC MCCLUNG ARE YOU KIDDING 🤯#ATTSlamDunk pic.twitter.com/SikHkchNwM — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 16, 2025

Poi ha chiuso ogni discorso con un’altra perla: saltando Evan Mobley (tra l’altro aggiungendo una pedana per alzarlo ancora di più) e schiacciando dopo aver toccato il ferro col pallone. Quattro schiacciate, quattro 50. Per Mac McClung come detto è il terzo titolo e forse il più combattuto, visto che Castle si è comunque distinto per originalità e capacità di realizzare le schiacciate spesso al primo tentativo.