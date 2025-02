Trapani Shark, Tibor Pleiss fuori squadra. E c’è chi parla di Matteo Spagnolo…

La Trapani Shark, reduce da 3 sconfitte consecutive tra le quali quella che ha dettato l’eliminazione in Coppa Italia, si prepara a cambiare per la seconda parte della stagione. Tibor Pleiss ha ormai la valigia in mano da settimane, il lungo tedesco non è proprio sceso in campo contro Trieste e la dirigenza è alla ricerca del sostituto, come riportato dal Giornale di Sicilia.

Pleiss era arrivato in estate e c’erano grandi attese su di lui, perché considerato lungo di EuroLega. Valerio Antonini aveva dichiarato che il giocatore aveva “rinunciato all’EuroLega per Trapani”. Nel corso degli ultimi mesi Trapani aveva provato a prendere Mfiondu Kabengele della Reyer Venezia, incassando però il “no” del club orogranata. La pausa nazionali consentirà ai siciliani di lavorare con maggior calma sul mercato.

Ma secondo il Giornale di Sicilia, la Trapani Shark potrebbe mettere a segno un colpo anche nel reparto esterni. I nomi sono quelli di Marco Spissu e Matteo Spagnolo. Il primo era già stato cercato a dicembre, ma aveva rifiutato per rimanere a Zaragoza, quindi appare pista difficilmente percorribile. Anche per Spagnolo non è semplice, visto che l’azzurro ha contratto con l’Alba Berlino fino all’estate 2026 e in Germania sta avendo sempre più spazio e responsabilità. L’ex Trento, in 22 partite di EuroLega, sta segnando 10.6 punti di media, suo career-high nella competizione.